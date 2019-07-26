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На 172-м округе в Харькове "слуга народа" Здебский опередил нардепа-самовыдвиженца Мисика

26 июля, 12:28

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил менее 1%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 172 в Харькове, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Юрий Здебский с 43,61% (30888 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Владимир Мисик – за него отдали голоса 43,17% избирателей (30580 голосов).

Напомним, Здебский Юрий Викторович родился 24 декабря 1972 года в селе Любар Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Харьков, ЦИК, результаты, округ

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