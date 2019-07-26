На 176-м округе в Харьковской области кандидат от "Оппозиционного блока" Шенцев опередил "слугу народа" Счисленока

Разрыв между кандидатами составил более 15%

Фото: twitter.com/ADeshchytsia.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 176 в Харьковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев с 44,60% (29 940 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги народа" Александр Счисленок – за него отдали голоса 29,09% избирателей (19 531 голос).

Напомним, Шенцев Дмитрий Алексеевич родился 28 ноября 1964 года в городе Харьков, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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