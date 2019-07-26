На 177-м округе в Харьковской области уверенную победу одержал кандидат от "Слуги народа" Любота

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил более 13%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 177 в Харьковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Любота с 40,26% (27 358 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционного блока" Виктор Остапчук – за него отдали голоса 26,97% избирателей (18 324 голоса).

Напомним, Любота Дмитрий Валерьевич родился 9 января 1981 года в Харькове, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает в Украине, образование высшее, директор ООО Строительное Предприятие "Градострой", беспартийный, проживает в городе Купянск Харьковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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