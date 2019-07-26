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На 183-м округе в Херсоне уверенную победу одержала врач от "Слуги народа" Вангер

26 июля, 15:02

Разрыв между кандидаткой и ее оппонентом составил более 24%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 183 в Херсоне, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от "Слуги народа" Виктория Вангер с 39,36% (25 953 голоса). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Михаил Опанащенко – за него отдали голоса 14,56% избирателей (9603 голоса).

Напомним, Вагнер Виктория Александровна родилась 21 мая 1981 года в селе Георгиевка Жарминского района Семипалатинской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный врач, КУ "Областная больница восстановительного лечения" Херсонского областного совета, беспартийнaя, проживает в городе Херсон, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Херсон, ЦИК, результаты, округ

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