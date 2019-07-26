На 182-м округе в Херсоне "слуга народа" Павлиш победил кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сальдо
Разрыв между кандидатами составил более 22%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 182 в Херсоне, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от "Слуги народа" Павел Павлиш с 38,80% (26 157 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Сальдо – за него отдали голоса 16,10% избирателей (10 855 голосов).
Напомним, Павлиш Павел Васильевич родился 10 декабря 1979 года в селе Свободное Нижнесерогозского района Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Юридическая фирма "Сделка", беспартийный, проживает в Херсоне, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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