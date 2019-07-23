На 45 округе в Донецкой области уверенно победил кандидат от "Оппозиционного блока" Магомедов
Разрыв между кандидатами составил около 50%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 45 в Донецкой области, при подсчитанных 100 % протоколов, победил представитель "Оппозиционного блока" Муса Магомедов с 64,60% (8781 голосов). На втором месте в этом округе оказалась кандидат от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Анастасия Петренко – за нее отдали голоса 14,56% избирателей (1980 голосов).
Напомним, Магомедов Муса Сергоевич родился 7 апреля 1970 года в селе Ирыб Чародинского района, Дагестан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЗАО "Авдеевский коксохимический завод", беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционный блок".
Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
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