На 48 округе в Донецкой области победил нардеп Ефимов

Разрыв между кандидатами составил около 35%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 48 в Донецкой области, при подсчитанных 100 % протоколов, победил народный депутат Максим Ефимов с 54,88% (35647 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Денис Ошурко – за него отдали голоса 19,09 избирателей (12404 голосов).

Напомним, Ефимов Максим Викторович родился 1 ноября 1974 года в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в поселке Беленькое города Краматорск Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 48 округе в Донецкой области победил нардеп Ефимов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"