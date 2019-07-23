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На 74-м округе в Запорожской области лидирует директор спорткомплекса

23 июля, 20:49

Разрыв между кандидатами составил более 30%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 74 в Запорожской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Геннадий Касай с 43,96% (27 852 голосов). На втором месте оказался кандидат от "Оппозиционного блока" Игорь Чумаченко с 12,63% (8 005 голос).

Напомним, Касай Геннадий Александрович: родился 28 ноября 1972 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор спортивного комплекса, ОАО "Мотор Сич", беспартийный, проживает в Запорожье, судимость отсутствует , субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарный округ, результаты выборов, парламентские выборы, Запорожская область, выборы 2019

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Сегодня

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