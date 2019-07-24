На 83-м округе в Ивано-Франковске кандидат от "Свободы" Савчук опередила "слугу народа" Сторожука

Разрыв между кандидатом и ее ближайшим оппонентом составил более 20%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 83 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победила кандидат от партии "Свобода" Оксана Савчук с 46,67% (35439 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги народа" Андрей Сторожук – за него отдали голоса 23,28% избирателей (17680 голосов).

Напомним, Савчук Оксана Васильевна родилась 20 марта 1983 года в селе Чернев Рогатинского района Ивано-Франковской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, секретарь, Ивано-Франковский городской совет, член Политической партии Всеукраинское объединение "Свобода", проживает в селе Криховцы города Ивано-Франковска, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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