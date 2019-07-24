На 84-м округе в Ивано-Франковской области кандидат от "Батькивщины" Иваськив проиграл "слуге народа" Фрису
Разрыв между кандидатами составил более 15%
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.
В частности, на одномандатном избирательном округе № 84 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис с 22,00% (17870 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Батькивщины" Андрей Иваськив – за него отдали голоса 14,36% избирателей (11665 голосов).
Напомним, Фрис Игорь Павлович родился 29 сентября 1973 года в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус, Ивано-Франковский городской нотариальный округ, беспартийный, проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия"Слуга народа".
Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.
При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На 84-м округе в Ивано-Франковской области кандидат от "Батькивщины" Иваськив проиграл "слуге народа" Фрису". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кто проходит в Раду: списки согласно официальным результатам ЦИК (обновляется)
Народные депутаты Украины, избранные на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Партийные списки и мажоритарщики
На 82-м округе в Запорожской области победила кандидат от "Слуги народа" Никитина
Разрыв между кандидатом и ее ближайшим оппонентом составил почти 20%