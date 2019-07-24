На 84-м округе в Ивано-Франковской области кандидат от "Батькивщины" Иваськив проиграл "слуге народа" Фрису

Разрыв между кандидатами составил более 15%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 84 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Фрис с 22,00% (17870 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Батькивщины" Андрей Иваськив – за него отдали голоса 14,36% избирателей (11665 голосов).

Напомним, Фрис Игорь Павлович родился 29 сентября 1973 года в городе Ивано-Франковске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус, Ивано-Франковский городской нотариальный округ, беспартийный, проживает в городе Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия"Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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