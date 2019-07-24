На 86-м округе в Ивано-Франковской области "слуга народа" Матусевич опережает нардепа-самовыдвиженца Дирива

Разрыв между кандидатами составляет около 1%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 85 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 97,84% протоколов, побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Александр Матусевич с 27,93% (18212 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Анатолий Дирив – за него отдали голоса 26,84% избирателей (17500 голосов).

Напомним, Матусевич Александр Борисович родился 20 марта 1974 года в селе Старый Мизунь Долинского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ГП "Выготское лесное хозяйство", беспартийный, проживает в селе Пациков Долинского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 86-м округе в Ивано-Франковской области "слуга народа" Матусевич опережает нардепа-самовыдвиженца Дирива". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"