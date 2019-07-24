На 88-м округе в Ивано-Франковской области "слуга народа" Шевченко проиграл нардепу-самовыдвиженцу Иванчуку

Разрыв между кандидатами составил около 20%

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 88 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил нардеп-самовыдвиженец Андрей Иванчук с 44,62% (32179 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Слуги народа" Андрей Шевченко – за него отдали голоса 25,07% избирателей (18084 голосов).

Напомним, Иванчук Андрей Владимирович родился 16 июня 1973 в городе Ивано-Франковск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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