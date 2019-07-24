На 93-м округе в Киевской области "слуга народа" Скороход с большим отрывом опередила самовыдвиженца Жукотанского

Разрыв между кандидатами составил более 25%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 93 в Киевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победила представитель партии "Слуга народа" Анна Скороход с 43,89% (29907 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Александр Жукотанский – за него отдали голоса 15,71% избирателей (10704 голосов).

Напомним, Скороход Анна Константиновна родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора по организационно-правовым вопросам, ООО "Строительный комбинат "Прогресс", беспартийная, живет в городе Борисполь Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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