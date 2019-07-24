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На 97-м округе в Киевской области "слуга народа" Галушко победил кандидата от "Европейской солидарности" Иваненко

24 июля, 14:56

Разрыв между кандидатами составил более 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 97 в Киевской области, при подсчитанных 100% протоколов, побеждает представитель партии "Слуга народа" Николай Галушко с 37,75% (31136 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Европейской солидарности" Олег Иваненко – за него отдали голоса 16,00% избирателей (13204 голосов).

Напомним, Галушко Николай Леонидович родился 5 декабря 1979 года в г. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "ГАЛИД", беспартийный, проживает в городе Бровары Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, киевская область, результаты, округ

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