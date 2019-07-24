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На 98-м округе в Киевской области "слуга народа" Бунин с большим отрывом опережает нардепа Мищенко

24 июля, 15:22

Разрыв между кандидатами составляет более 20%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 98 в Киевской области, при подсчитанных 99,46% протоколов, побеждает представитель партии "Слуга народа" Сергей Бунин с 42,22% (35465 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель нардеп-самовыдвиженец Сергей Мищенко – за него отдали голоса 21,06% избирателей (17695 голосов).

Напомним, Бунин Сергей Валерьевич родился 3 мая 1971 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Грант", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, киевская область, результаты, округ

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