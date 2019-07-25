Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В 52-м округе в Донецкой области победил кандидат от "Батькивщины"

25 июля, 21:44

По словам кандидата, его конкурент, проигравший выборы, пытался давить на членов окружной комиссии


Проблемы с подсчетом голосов возникли в Торецке Донецкой области, в избирательном округе 52.

Здесь лидировал кандидат от всеукраинского объединения "Батькивщина" Евгений Яковенко. После обработки электронных протоколов разница со вторым местом составила менее 3%. Поэтому, говорит Яковенко, его оппонент прибег к давлению на членов окружкома.

В результате сегодня утром, после четырех суток подсчетов, комиссия все же отправила протоколы с "мокрыми" печатями с округа в Центризбирком.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Донбасс, округ, выборы в парламент , выборы 2019, Батькивщина

Вы сейчас просматриваете новость " В 52-м округе в Донецкой области победил кандидат от "Батькивщины"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Днепре: "Жажда перемен победила лень", опубликована инфографика

Сегодня, 19:48

Фаворитами нынешней гонки стали "слуги народа" и один нардеп со стажем

ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

Сегодня, 22:17

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов

Одесситы на службе у народа: восемь новичков и три "ветерана"

Сегодня, 18:43

В ЦИК подсчитали голоса, но поражение приняли не все кандидаты

На 151-м округе в Полтавской области лидером стал представитель "Слуги народа"

Сегодня, 17:50

Разрыв между первым и вторым местом составил более 30%

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

Поздний ужин: правила, которые помогут тебе не поправиться

15 тыс ученых предупредили о глобальной экологической катастрофе

Жир или сахар - от чего ты набираешь вес согласно типу фигуры

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

Как струнка: лучшие упражнения для осанки от фитнес-тренера

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Пичкала ребенка таблетками: Бужинская пожаловалась на няню
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь