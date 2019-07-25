В 52-м округе в Донецкой области победил кандидат от "Батькивщины"

По словам кандидата, его конкурент, проигравший выборы, пытался давить на членов окружной комиссии





Проблемы с подсчетом голосов возникли в Торецке Донецкой области, в избирательном округе 52.

Здесь лидировал кандидат от всеукраинского объединения "Батькивщина" Евгений Яковенко. После обработки электронных протоколов разница со вторым местом составила менее 3%. Поэтому, говорит Яковенко, его оппонент прибег к давлению на членов окружкома.

В результате сегодня утром, после четырех суток подсчетов, комиссия все же отправила протоколы с "мокрыми" печатями с округа в Центризбирком.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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