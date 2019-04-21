Открыто 10 уголовных производств: выросло количество нарушений на выборах

Правоохранители рассказали, каких нарушений больше всего во время избирательного процесса

Фото: AFP

За время второго тура выборов президента Украины, по состоянию на 16:00, в полицию поступило более 800 обращений о нарушении избирательного законодательства. Чаще всего проблемой является незаконная агитация. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

За сегодняшний день в полицию поступили 816 сообщений о нарушениях, даже открыто 10 головных производств и составлено девять протоколов. Больше всего обращались в полицию из-за незаконной агитации.

Чаще всего обращались по таким нарушениям:

незаконная агитация – 105;

фотографирование бюллетеня – 40;

подкуп избирателей – 6;

угрозы физической расправы – 2;

попытки вынести бюллетень – 2.

Как сообщалось, во втором туре выборов явка избирателей приближается к 50%. По состоянию на 15:00 она составила 45,32% избирателей. Лидерами голосования сегодня остаются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдерами – Закарпатская и Черновицкая области. Однако не обходится без неприятных моментов – количество обращений в полицию с каждым часом только растет, хоть и нет серьезных проблем. В МВД сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Открыто 10 уголовных производств: выросло количество нарушений на выборах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"