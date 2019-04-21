На Донбассе "заминировали" избирательный участок

С "заминированного" участка в Волновахе проводилась эвакуация

Архивное фото: Нацполиция.

С избирательного участка в Волновахе Донецкой области после анонимного сообщения о минировании эвакуировали избирателей и членов избирательной комиссии. Об этом сообщили в городском отделе полиции.

Звонок о взрывчатке, якобы заложенной в здании школы №7, где расположен участок, поступил на линию "102" в 12:27. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, взрывотехнической и кинологической службы.

"Из помещения школы, где расположен избирательный участок, были эвакуированы члены избирательного участка и местные жители, которые пришли проголосовать. Квадрат был оцеплен, чтобы обезопасить прохожих. По состоянию на 13:05 избирательный участок возобновил работу", – сообщили в полиции.

Как сообщалось, в Одесской области на мужчину составили админпротокол за агитацию на машине. Полицейские обвинили его в незаконном размещении политрекламы в запрещенном месте.

Тем временем, в Ровенской области на избирательных участках зафиксировали девять нарушений.

А в Кривом Роге избирательница съела бюллетень. Горожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Между тем ЦИК обнародовал первые данные о явке на выборах.

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