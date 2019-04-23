Порошенко поблагодарил украинцев, которые пришли поддержать его на Банковую

Вместе с президентом все участники акции исполнили гимн Украины

Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной вышел на площадь перед зданием Администрации президента и поблагодарил украинцев, которые пришли поблагодарить его и поддержать. Об этом сообщает сайт главы государства. Участники акции встретили Петра Порошенко словами поддержки.















"Я благодарен украинскому народу", – отметил Петр Порошенко. Он заверил, что вместе со своей командой будет делать все, чтобы Украина продолжила движение вперед, продолжила реформы.

"Спасибо вам за флешмоб, который вчера так мне был нужен", – сказал он и рассказал, что прочитал в Facebook о себе столько положительных и искренних слов, которых не читал очень давно.

"Наши главные победы еще впереди", – подчеркнул Петр Порошенко. Он отметил, что не уходит из политики.



Присутствующие выразили поддержку и жене президента. Вместе с президентом все участники акции исполнили гимн Украины.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

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