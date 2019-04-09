Порошенко рассказал, какие выводы он сделал после первого тура выборов

Претензии людей к властям глава украинского государства считает абсолютно объективными

Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, какие выводы он сделал после первого тура выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bc5/4cb/5cabc54cb1998.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bc5/4cb/5cabc54cb1998.jpg 2019-04-09T01:11:00+03:00 Новости Претензии людей к властям глава украинского государства считает абсолютно объективными

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по результатам первого тура президентских выборов услышал призыв от украинских граждан и сделал выводы из него. Об этом говорится на сайте главы государства

"На выборах в первом туре 31 марта 2019 я услышал и другие сигналы и сообщения от общества — люди недовольны и имеют на это право", – сказал он.

Претензии людей к власти глава государства считает абсолютно объективными. "Я благодарю каждого из более трех миллионов граждан, проголосовавших за меня в первом туре. И понимаю, и спасибо за то сообщение, которое было отправлено власти как делать — меняйтесь, потому что в таком формате мы не собираемся дальше это терпеть ", – добавил Петр Порошенко.

"Это был очень сильный месседж, который мотивирует власть меняться. И для меня это был, возможно, самый болезненный, но важнейший урок, который я вынес из первого тура выборов", – отметил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что последние пять лет были самыми важными в его жизни и точно тяжелыми, ведь "за эти пять лет удалось сделать очень много".

"Во-первых, за эти пять лет Украина точно намного сильнее, чем пять лет назад, и возможно самая сильная за всю свою историю. Она имеет гаранта своей независимости и суверенитета — Вооруженные Силы, армию, которая является одной из самых эффективных в Европе. Проведен ряд важных реформ, начиная от безвизовых, где Европа просто открыла для украинских граждан (въезд — ред.) И заканчивая Соглашением об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Сделано огромные шаги и в образовательной реформе — новая украинская школа. Децентрализация. Продвинулась медицинская реформа. Сделан ряд шагов по реформе системы государственных закупок", – напомнил Петр Порошенко, отметив, что перечень можно еще очень долго продолжать.

Напомним, 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, несмотря на что принял вызов.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.







































Смотрите в сюжете, как ранне Зеленский и Порошенко сдавали анализы:

Видео: Reuters

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