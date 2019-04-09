Порошенко сообщил, кто будет назначен на должности во время второй каденции
Президент Украины Порошенко не озвучил фамилий возможных кандидатов на должности
Президент Украины Петр Порошенко рассказал, кого назначит на должности во время второй каденции, когда выигрывает выборы главы государства в Украине. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает сайт главы государства.
"Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее — никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше не будет назначено, пока он является президентом, в том числе во время второго срока", – подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что этот принцип имеют исповедовать все, а не только он. "Нужно вводить абсолютно новые стандарты в публичной деятельности", – добавил глава государства.
Он отметил, что гордится реформой децентрализации, которая приблизила власть и гражданина.
"Вы спросите, а кто же будет назначен? Лидеры объединенных территориальных громад— молодые люди, которые учились организовывать стратегическую коммуникацию. Лидеры, которые решали проблемы громад, которые заботились о людях, которые непосредственно из маленького села, поселка, города. Они сегодня стали реальными лидерами, а не те политиканы, которые ходят по ток-шоу, а они", – сказал президент.
"Мы должны изменить кадровую политику. Мы должны продемонстрировать гораздо большую открытость, диалог – начиная с гражданского общества и активистов, и заканчивая пониманием проблем простого гражданина. И принять ряд мер, которые бы помогли людям найти те ответы, которые их удовлетворяют. И именно это было то, что в первую очередь я услышал как вывод из первого тура выборов", – подчеркнул президент.
"Хочу подчеркнуть, что первый кадровый резерв, первые социальные лифты, из которых я буду формировать команду, новую команду, будут лидеры общин, которые умеют обеспечивать стратегическую коммуникацию, общаться с гражданским обществом, которые знают, что такое улучшать жизнь общины, которые, знают как служить государству. Уверен, что все у нас будет хорошо", – резюмировал Петр Порошенко.
В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.
Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.
Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы:
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