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Порошенко сообщил, кто будет назначен на должности во время второй каденции

Сегодня, 01:32

Президент Украины Порошенко не озвучил фамилий возможных кандидатов на должности

Фото: president.gov.ua
Порошенко сообщил, кто будет назначен на должности во время второй каденции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bcb/682/5cabcb6820ec6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bcb/682/5cabcb6820ec6.jpg Новости Президент Украины Порошенко не озвучил фамилий возможных кандидатов на должности

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, кого назначит на должности во время второй каденции, когда выигрывает выборы главы государства в Украине. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает сайт главы государства.

"Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее — никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше не будет назначено, пока он является президентом, в том числе во время второго срока", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что этот принцип имеют исповедовать все, а не только он. "Нужно вводить абсолютно новые стандарты в публичной деятельности", – добавил глава государства.

Он отметил, что гордится реформой децентрализации, которая приблизила власть и гражданина.

"Вы спросите, а кто же будет назначен? Лидеры объединенных территориальных громад— молодые люди, которые учились организовывать стратегическую коммуникацию. Лидеры, которые решали проблемы громад, которые заботились о людях, которые непосредственно из маленького села, поселка, города. Они сегодня стали реальными лидерами, а не те политиканы, которые ходят по ток-шоу, а они", – сказал президент.

"Мы должны изменить кадровую политику. Мы должны продемонстрировать гораздо большую открытость, диалог – начиная с гражданского общества и активистов, и заканчивая пониманием проблем простого гражданина. И принять ряд мер, которые бы помогли людям найти те ответы, которые их удовлетворяют. И именно это было то, что в первую очередь я услышал как вывод из первого тура выборов", – подчеркнул президент.

"Хочу подчеркнуть, что первый кадровый резерв, первые социальные лифты, из которых я буду формировать команду, новую команду, будут лидеры общин, которые умеют обеспечивать стратегическую коммуникацию, общаться с гражданским обществом, которые знают, что такое улучшать жизнь общины, которые, знают как служить государству. Уверен, что все у нас будет хорошо", – резюмировал Петр Порошенко.


В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.

Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы


Видео: Reuters

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Тег Порошенко, выборы президента, должности, каденция, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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