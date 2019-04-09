Порошенко сообщил, кто будет назначен на должности во время второй каденции

Президент Украины Порошенко не озвучил фамилий возможных кандидатов на должности

Фото: president.gov.ua

Порошенко сообщил, кто будет назначен на должности во время второй каденции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bcb/682/5cabcb6820ec6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bcb/682/5cabcb6820ec6.jpg 2019-04-09T01:32:27+03:00 Новости Президент Украины Порошенко не озвучил фамилий возможных кандидатов на должности

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, кого назначит на должности во время второй каденции, когда выигрывает выборы главы государства в Украине. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает сайт главы государства.

"Я не буду называть вам фамилии. Но хочу подчеркнуть следующее — никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше не будет назначено, пока он является президентом, в том числе во время второго срока", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что этот принцип имеют исповедовать все, а не только он. "Нужно вводить абсолютно новые стандарты в публичной деятельности", – добавил глава государства.

Он отметил, что гордится реформой децентрализации, которая приблизила власть и гражданина.

"Вы спросите, а кто же будет назначен? Лидеры объединенных территориальных громад— молодые люди, которые учились организовывать стратегическую коммуникацию. Лидеры, которые решали проблемы громад, которые заботились о людях, которые непосредственно из маленького села, поселка, города. Они сегодня стали реальными лидерами, а не те политиканы, которые ходят по ток-шоу, а они", – сказал президент.

"Мы должны изменить кадровую политику. Мы должны продемонстрировать гораздо большую открытость, диалог – начиная с гражданского общества и активистов, и заканчивая пониманием проблем простого гражданина. И принять ряд мер, которые бы помогли людям найти те ответы, которые их удовлетворяют. И именно это было то, что в первую очередь я услышал как вывод из первого тура выборов", – подчеркнул президент.

"Хочу подчеркнуть, что первый кадровый резерв, первые социальные лифты, из которых я буду формировать команду, новую команду, будут лидеры общин, которые умеют обеспечивать стратегическую коммуникацию, общаться с гражданским обществом, которые знают, что такое улучшать жизнь общины, которые, знают как служить государству. Уверен, что все у нас будет хорошо", – резюмировал Петр Порошенко.

В то же время в новом видеообращении к своему оппоненту Владимир Зеленский подтвердил, что дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском", и предупредил, что будут неудобные вопросы.

Читайте подробней о возможных вариантах, где и когда могут пройти дебаты Порошенко и Зеленского.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Порошенко сообщил, что согласен на проведение дебатов с кандидатом в президенты и комиком Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 14 апреля.







































Смотрите в сюжете, как ранее Зеленский и Порошенко сдавали анализы:

Видео: Reuters

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