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Порошенко убежден в неизменности европейского выбора Украины

Сегодня, 01:30

Порошенко подчеркнул, что никто не развернет Украину и не вернет назад во времена колонии Российской Федерации

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина не свернет с пути к членству в Европейском Союзе и НАТО во время выборов украинцы сделают ответственный выбор, подтвердив выбранный путь развития страны. Об этом глава государства сказал в ходе рабочего визита во Французскую Республику, – информирует сайт гаранта.

"Лидеры Европы благодарят меня как президента за блестяще организованный избирательный процесс во время первого тура", – особо подчеркнул Петр Порошенко.

По его словам, количество иностранных наблюдателей на выборах, в том числе и из Франции, и из Германии, превышала 2300 человек.

"Это были образцовые выборы, в Украине никогда не проходили выборы с таким уровнем демократии, они (иностранные наблюдатели — ред) вполне довольны защитой волеизъявления граждан и очень надеются, что удастся на таком же уровне провести и выборы 21 апреля", – отметил глава государства.

Он добавил, что во время кампании происходят жесткие дискуссии и выразил надежду, что удастся избежать провокаций.

"Это вызывает возмущение, в том числе и в наших международных партнеров, если провокаторы будут пытаться срывать проведение тех или иных избирательных мероприятий", – сказал он.

"Я твердо убежден, что мы будем иметь возможность донести гражданам Украины полную информацию о программах кандидатов для того, чтобы они имели все условия для четкого определения относительно будущего для Украины, будущего для себя, будущего для своих детей. Это будущее будет заключаться в европейском векторе развития нашего государства, мы не остановимся на полпути. Никто не развернет нас и не вернет обратно в предыдущие условия, когда мы были колонией Российской Федерации. В этом свободная Украина точно уже не допустит", – резюмировал Петр Порошенко.

Ранне заявил, что лидеры Германии и Франции отмечают высокий уровень демократии в ход первого тура выборов в Украине.

"Они полностью удовлетворены защитой волеизъявления граждан и очень надеются, что на таком же уровне будут проведены выборы 21 апреля", – сказал Порошенко.

Ранее в этот же день Порошенко посетил Берлин, где встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщалось, оба кандидата – Петр Порошенко и Владимир Зеленский побывали в Париже, где встретились с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.


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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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