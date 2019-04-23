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Результат второго тура выборов: премьер Японии выразил свое мнение

Сегодня, 13:29

Синдзо Абэ готов поддержать реформы в Украине и хочет тесно сотрудничать с Владимиром Зеленским

Синдзо Абэ. Фото: Reuters/Franck Robichon
Синдзо Абэ. Фото: Reuters/Franck Robichon.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил лидера второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского.

В своем обращении глава японского правительства выразил надежду, что под руководством нового главы государства в Украине продолжат путь реформ и обеспечат единство народа, что, в свою очередь, быстро принесет стабильность и процветание стране.

Абэ также выразил личную готовность активно поддерживать усилия украинской власти по осуществлению реформ и желание тесно сотрудничать с Зеленским в вопросах развития двусторонних отношений и решения различных задач глобального масштаба.

По факту на данный момент ЦИК обработала 99,97% протоколов. Согласно подсчету 18 484 903 голосов, Зеленский получает 73,23% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко – 24,45%.

Мы также писали, что ранее ранее японский МИД также поздравил Зеленского, оценив прошедшие выборы как "свободные, справедливые и мирные".


С реакцией остальных мировых лидеров на итоги народного волеизъявления в Украине вы можете ознакомиться в статье "Сегодня"

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Тег выборы, Япония, второй тур, Зеленский, Абэ, Синдзо Абе, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

УНИАН

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