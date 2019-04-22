Зеленский побеждает на выборах президента: появилась реакция Японии и Китая
Пекин и Токио в своих заявлениях отметили, что готовы сотрудничать с новыми властями Украины
Правительство Японии поздравило Владимира Зеленского, который побеждает на выборах президента Украины.
Согласно заявлению на сайте внешнеполитического ведомства Японии, в Токио приветствуют, что выборы президента Украины состоялись и были "свободными, справедливыми и мирными".
Японская сторона также поддерживает реформы и рассчитывает, что под руководством новой демократически избранной власти в Украине будет обеспечено стабильное развитие, путем экономических реформ и "содействия национальному диалогу и единению".
В сообщении также говорится, что Токио намерено развивать двустороннее сотрудничество.
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай уважает выбор народа Украины и намерен продолжать выстраивать с ней отношения для реализации проектов по целому ряду направлений.
"Мы всегда уважали выбор украинского народа и надеемся, что Украина добьется стабильности, мира и процветания", - отметил он, отвечая в ходе регулярного брифинга на вопрос российского журналиста о позиции Китая в отношении выборов президента на Украине.
Дипломат напомнил, что Украина – дружественное КНР государство.
"Пекин уделяет большое внимание развитию контактов с Киевом, и мы заинтересованы в продвижении совместных двусторонних отношений при реализации проектов инициативы "Один пояс – один путь" по всем направлениям", - подчеркнул Гэн Шуан.
Напомним, что по факту на данный момент ЦИК обработала 98,31% протоколов. Согласно подсчету 18 180 510 голосов, Зеленский получает 73,16% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,52%.
Мы также писали о реакции на результаты выборов со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте, которая уже поздравила Владимира Зеленского и обещала продолжить поддержку украинского народа.
Более подробно о реакции мировых лидеров на результаты президентских выборов в Украине вы можете узнать в статье "Сегодня".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский побеждает на выборах президента: появилась реакция Японии и Китая". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источники:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второй тур выборов президента онлайн: главные подробности, фото и видео
Опубликованы полные данные национальных экзит-полов, ЦИК ведет подсчет голосов
Что ждет бизнес от нового президента Украины: названы шаги
Список, который обнародовала ЕБА, состоит из семи пунктов