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Зеленский побеждает на выборах президента: появилась реакция Японии и Китая

Сегодня, 13:56

Пекин и Токио в своих заявлениях отметили, что готовы сотрудничать с новыми властями Украины

Фото: AFP

Правительство Японии поздравило Владимира Зеленского, который побеждает на выборах президента Украины.

Согласно заявлению на сайте внешнеполитического ведомства Японии, в Токио приветствуют, что выборы президента Украины состоялись и были "свободными, справедливыми и мирными".

Японская сторона также поддерживает реформы и рассчитывает, что под руководством новой демократически избранной власти в Украине будет обеспечено стабильное развитие, путем экономических реформ и "содействия национальному диалогу и единению".

В сообщении также говорится, что Токио намерено развивать двустороннее сотрудничество.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай уважает выбор народа Украины и намерен продолжать выстраивать с ней отношения для реализации проектов по целому ряду направлений.

"Мы всегда уважали выбор украинского народа и надеемся, что Украина добьется стабильности, мира и процветания", - отметил он, отвечая в ходе регулярного брифинга на вопрос российского журналиста о позиции Китая в отношении выборов президента на Украине.

Дипломат напомнил, что Украина – дружественное КНР государство.

"Пекин уделяет большое внимание развитию контактов с Киевом, и мы заинтересованы в продвижении совместных двусторонних отношений при реализации проектов инициативы "Один пояс – один путь" по всем направлениям", - подчеркнул Гэн Шуан.

Напомним, что по факту на данный момент ЦИК обработала 98,31% протоколов. Согласно подсчету 18 180 510 голосов, Зеленский получает 73,16% поддержки, тогда как его соперник – действующий глава государства Петр Порошенко - 24,52%.

Мы также писали о реакции на результаты выборов со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте, которая уже поздравила Владимира Зеленского и обещала продолжить поддержку украинского народа.

Более подробно о реакции мировых лидеров на результаты президентских выборов в Украине вы можете узнать в статье "Сегодня".

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Тег выборы, Китай, Япония, Зеленский

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Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

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