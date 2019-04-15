В Харькове люди полдня стоят в очереди ради права голоса на выборах президента

Почти 17 000 избирателей решили поменять место голосования в Харьковской области

У избирателей остались считанные дни, чтобы изменить место голосования во время второго тура президентских выборов. Корреспонденты "Сегодня" побывали в одном из отделов госреестра Харькова и узнали, сколько жителей региона воспользовались своим правом сменить избирательный адрес.



Согласно данным сайта Государственного реестра избирателей, в Харьковской области 16 915 человека решили голосовать не по месту прописки (данные на 14 апреля, 13:00). В первом туре желающих было 23 312, но, традиционно, наплыв людей — в последние дни, отведенные для смены избирательного адреса, 14 и 15 апреля.

Мы же отправились в администрацию Шевченковского р-на, где и находится отдел ведения госреестра избирателей. В пятницу, 12 апреля, около полудня в очереди было приблизительно 40 человек, которые "растянулись" на два коридора. А вот утром, по словам людей, приходилось занимать очередь еще на лестнице.



Чтобы сменить избирательный адрес, нужно принести так называемый мотивирующий документ: справку с места учебы или работы, билеты для уезжающих далеко либо договор аренды жилья. Кроме того, нужно подать заявление о временном изменении места голосования — бланки для заполнения лежали прямо на столике в коридоре.

"В первом туре заявление писали в той комнате, где принимали людей, поэтому процедура затягивалась. Сегодня положили бланки, чтобы люди заранее заполняли, пока стоят в очереди", — рассказал переселенец из Луганской области Богдан Зиновьев.

Жителям АР Крым и временно оккупированных территорий Донецкой или Луганской областей подтверждающие документы не нужны.

"В первом туре со мной решили быстро, так как я прописан в Луганской области, а жене пришлось повозиться. Несмотря на то что у нас в Харькове квартира, потребовали оригинал свидетельства о браке, номер документа, но в итоге все получилось", — рассказал Зиновьев.

На полпути к заветному кабинету стоит в очереди и Дарья Гончарова с подругой.

"Прописана в Полтавской области, а в Харькове работаю. В 10:00 была на лестнице, к полудню — уже на подходе. Надеемся, что до 13:00 успеем", — говорит девушка.

А вот сотрудник ХНУ им. Каразина Дмитрий Новиков прибежал в отдел госреестра во время перерыва на работе, но, увидев очередь, "снялся с гонки": "Понял, что с первого раза поменять место голосования не получится. Постараюсь прийти в выходной".

Люди в очереди говорят: по сравнению с предыдущим туром в этот раз процесс изменения места голосования организовали достойно.

"В кабинете принимают по четыре человека. Сам процесс занимает полторы минуты, а вот в очереди пришлось ждать полтора часа", — рассказал переселенец из Донецка Валерий Тимченко.

Нарушения и комиссии

В преддверии второго тура голосования избирательная кампания в Харькове проходит без особых инцидентов. С начала апреля в полицию поступило 37 обращений, связанных с избирательным процессом, при этом по 23-м — признаков уголовных или административных правонарушений не выявили. Как сообщили в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, 14 сообщений еще находятся на рассмотрении.

"Вся борьба между кандидатами ушла в телевизор и интернет. На местах нет даже агитационных палаток. Было зафиксировано несколько нарушений по размещению билбордов", — рассказал координатор наблюдения Гражданской сети "Опора" за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

9 апреля в регионе сформировали 14 обновленных окружных избирательных комиссий, которые возглавили семь мужчин и семь женщин. Оба кандидата имеют равное количество представителей — по 98.

Напомним, остался один день, чтобы изменить место голосования во втором туре выборов. Напомним, что второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей.

По состоянию на 13 апреля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования составляет 201 189 человек.

Напомним, что для смены места голосования нужно обоснование. (переселенцам из Крыма и Донбасса доказывать невозможность голосования по месту жительства не требуется, достаточно иметь при себе паспорт). Подтверждающим документом для смены места регистрации может быть:

Договор аренды недвижимости

Справка с места учебы/работы

Командировочный лист

Билеты

Также госреестр избирателей опубликовал памятку для тех, кто нуждается в смене места регистрации заграницей.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.