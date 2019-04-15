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Второй тур выборов приближается: Госпогранслужба усилила охрану границы

Сегодня, 17:10

В целом на госгранице во время выборов во втором туре служат около шести тысяч пограничников в сутки

Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы в связи с подготовкой и проведением второго тура выборов президента Украины.

"Меры усиления, как и во время первого тура выборов, направлены, прежде всего, для недопущения провокаций на государственной границе, провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора. А также для недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов", - говорится в сообщении.

В целом на госгранице во время выборов во втором туре служат около 6 тыс. пограничников в сутки. На усиление мер дополнительно ежедневно будут привлекаться еще более 1300 человек.

Для обеспечения мероприятий в пунктах пропуска и вне их усилены пограничные наряды, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и Вооруженными силами Украины. К реализации данного плана привлечены резервы руководителей органов охраны госграницы и начальников региональных управлений, бойцы отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" и добровольные общественные формирования.

Кроме того, особое внимание уделяется въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, особенно пророссийских. Пропуск осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в ЦИК. Во время проведения пограничного контроля указанных категорий лиц пограничники активно сотрудничают с СБУ, ЦИК, Нацполицией и другими правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что МВД переходит на усиленный вариант несения службы.

Напомним, в Центризбиркоме уже давали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.


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Тег выборы, граница, госпогранслужба

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