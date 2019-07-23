В Запорожской области на 75 округе уверенно побеждает безработный "слуга народа"

Разрыв между кандидатами составил более 30%

Фото: Getty Images

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 75 в Запорожской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Роман Соха с 43,74% (33 583 голосов). На втором месте оказался кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Кальцев с 12,43% (9 545 голос).

Напомним, Соха Роман Васильевич родился 18 октября 1975 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Слуга народа", проживает в Запорожье, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожской области на 75 округе уверенно побеждает безработный "слуга народа"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"