Портить бюллетень бессмысленно: глава ЦИК назвала причину

Татьяна Слипарчук считает, что лучше отдать голос кандидату, соответствующему видению несогласного избирателя

Фото: AFP

Портить бюллетень бессмысленно: глава ЦИК назвала причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/094/4c6/5ca0944c69218.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/094/4c6/5ca0944c69218.jpg 2019-03-31T13:20:00+03:00 Новости Татьяна Слипарчук считает, что лучше отдать голос кандидату, соответствующему видению несогласного избирателя

На момент начала голосования на президентских выборах право проявить свое волеизъявление было предоставлено 26 611 979 избирателям в Украине, сообщила 31 марта председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипарчук.

Кроме того, по ее словам, по месту пребывания решили голосовать 593 278 избирателей, а 179 округов уже подали всю полную информацию.

Слипарчук также напомнила избирателям о документах, которые необходимы для участия в выборах – это обычный паспорт или паспорт в виде ID-карты.

"Я напоминаю и избирателям, и членам избирательных комиссий о том, что нет требований о том, что к ID-карты также дополнительно подавать справку о месте регистрации", – сказала глава Центризбиркома.

Она также призвала избирателей, несогласных с ситуацией в стране, не портить бюллетени, а отдать голоса тому кандидату, который в соответствии с их видением должен стать следующим главой государства.

Напомним, что президентские выборы в этом году вошли в историю независимой Украины за самый длинный бюллетень, а также самое большое количество кандидатов и наблюдателей.

Как мы уже писали, по данным ЦИК, по состоянию на 12:00 явка на выборах президента составила 16,49% избирателей.

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

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