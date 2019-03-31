Портить бюллетень бессмысленно: глава ЦИК назвала причину
Татьяна Слипарчук считает, что лучше отдать голос кандидату, соответствующему видению несогласного избирателя
На момент начала голосования на президентских выборах право проявить свое волеизъявление было предоставлено 26 611 979 избирателям в Украине, сообщила 31 марта председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипарчук.
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Кроме того, по ее словам, по месту пребывания решили голосовать 593 278 избирателей, а 179 округов уже подали всю полную информацию.
Слипарчук также напомнила избирателям о документах, которые необходимы для участия в выборах – это обычный паспорт или паспорт в виде ID-карты.
"Я напоминаю и избирателям, и членам избирательных комиссий о том, что нет требований о том, что к ID-карты также дополнительно подавать справку о месте регистрации", – сказала глава Центризбиркома.
Она также призвала избирателей, несогласных с ситуацией в стране, не портить бюллетени, а отдать голоса тому кандидату, который в соответствии с их видением должен стать следующим главой государства.
Напомним, что президентские выборы в этом году вошли в историю независимой Украины за самый длинный бюллетень, а также самое большое количество кандидатов и наблюдателей.
Как мы уже писали, по данным ЦИК, по состоянию на 12:00 явка на выборах президента составила 16,49% избирателей.
Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.
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