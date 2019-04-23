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Выборы президента Украины: Чехия поздравила Зеленского

Сегодня, 15:18

Президент, премьер и министр иностранных дел Чехии высказались по поводу результатов голосования во втором туре

Милош Земан. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Милош Земан. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Политическое руководство Чехии поздравило кандидата в президенты Владимира Зеленского с фактической победой на выборах и пригласило его на встречу в Прагу.

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В частности, президент Милош Земан назвал результаты второго тура голосования подтверждением неизменного стремления украинцев "построить демократическую, свободную, процветающую и мирную Украину" и заменить "мало эффективное руководство страны".

Чешский лидер заверил в том, что Прага продолжит поддержку Киева на пути евроинтеграции и реформ, и отметил углубление отношений между двумя странами.

На этом фоне он предложил Зеленскому в ближайшее время совершить официальный визит в Прагу.

Также на своих страницах в Twiter кандидата поздравили премьер Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петршичек.

"Поздравляю Владимира Зеленского, нового Президента Украины. Он поведет свою страну в чрезвычайно трудные времена, я желаю ему силы на терпение. Верю, что он продолжит начатые реформы и успешное, открытое сотрудничество с ЧР. Украина нам дорога", – написал в микроблоге Бабиш.

В то же время, глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что "усилия по проведению реформ не уменьшатся". Петршичек считает, что Украина сделала большой прогресс в модернизации и приближении к Европе, получив Соглашение об ассоциации и безвиз, многое еще предстоит сделать.

Кроме того, дипломат назвал результат выборов демонстрацией силы гражданского общества в Украине.

Напомним, ранее поступили поздравления и от премьера Венгрии Виктора Орбана. Он обещал, что его правительство продолжит сотрудничать ради развития украинско-венгерских отношений.


С реакцией остальных мировых лидеров на итоги народного волеизъявления в Украине вы можете ознакомиться в статье "Сегодня".

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Тег выборы, Чехия, второй тур, Зеленский, земан, бабиш, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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