"Я – украинец" стало звучать гордо: соцсети подвели итоги президентства Порошенко

"Сегодня" собрали комментарии пользователей соцсетей

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко сразу после объявления экзит-полов признал поражение на президентских выборах и поздравил своего оппонента Владимира Зеленского с победой.

При этом он заявил, что остается в политике и вместе с командой будет защищать достижения за пять лет его прерывания на главном посту страны.

Соцсети подвели итоги президентства Порошенко. "Сегодня" собрали некоторые из них.

Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Владислав Рашкован, ранее занимавший должность заместителя главы Национального банка Украины (НБУ), написал в Facebook, что с 2014 года команда Порошенко сделала больше, чем предшественники "за предыдущие 20+ лет независимости".

Он опубликовал фото, на котором запечатлена главная площадь страны пять лет назад.

Майдан Незалежности в 2014 году. Фото: Владислав Рашкован / Facebook

"На фото – Майдан в дни, когда я в первый раз зашел в здание Национального банка. Однозначно будущему президенту Украина достается в лучшем состоянии, чем в 2014 году. Несмотря на то, что это заслуга не только президента, но и всех людей, которые в государственных органах, в армии или гражданском обществе помогали отстраивать Украину, в историю этот период все равно войдет как период руководства президента Петро Порошенко", – отметил Рашкован.

Он также перечислил 28 достижений в период с 2014 года по 2019-й:

сохранена независимость Украины;

сохранена и продолжила развиваться демократия в стране;

развивается и "медленно институционализируется" гражданское общество;

подписано Соглашение об ассоциации Украина – ЕС;

введен безвизовый режим между Украиной и ЕС;

в Конституции закреплен вектор на присоединение к ЕС и НАТО;

начат глубокий процесс политической и экономической децентрализации;

армия реформируется в боеспособную силу, противостоящую врагу;

создана единая поместная церковь в Украине;

создана и сохраняется международная коалиция в поддержку санкций против России;

проведена декоммунизация;

усилена украинизация государства;

тысячи патриотически настроенных молодых людей впервые пришли на госслужбу;

достигнута макростабильность: инфляция снижается по траектории НБУ, госдолг снижается, снижается дефицит бюджета, а ВВП и валютные резервы растут;

плавающий валютный курс является отличным буфером для потенциальных внешних шоков (экономика стала стрессоустойчивее);

усилена и сохранена институциональная независимость НБУ;

проведена реформа банковского сектора и обеспечена финансовая стабильность (банковский сектор показал рекордную прибыль в 2018 году);

введена электронная система госзакупок ProZorro;

проведена первая стадия пенсионной реформы;

принято новое законодательство о приватизации;

снижена коррупция в энергетической сфере – "Нафтогаз" стал прибыльным;

начата глубокая медицинская реформа;

начата реформа корпоративного управления на госпредприятиях;

введено электронное декларирование для госчиновников;

созданы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), завершается запуск Высшего антикоррупционного суда;

запускается среднесрочное бюджетирование;

открыты сотни госреестров и петабайты открытых данных;

проведены своевременные демократические законные выборы в 2019 году.

В комментариях к посту Рашкована пользователь Елена Крижановская отметила, что "за весь предвыборный период президент не дал такого отчета, были лозунги и обвинения". В ответ Наталья Обловатая сказала, что "кто отслеживал ситуацию и критически мыслил, и так все понимал и видел".

Глава Департамента городского благоустройства Киевской горгосадминистрации Андрей Фищук перечислил достижения Порошенко в алфавитном порядке. Соответствующий пост он разместил в Facebook между первым и вторым турами выборов президента.

А – Ассоциация с ЕС, Антипутинская коалиция ЕС и США, автокефалия, автоматическое возмещение НДС

Б – безвиз, банковская система очищена от банков-пылесосов, бюджеты областных центров выросли в два раза, бытовая коррупция снижена, бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания;

В – внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС), введение Европой и США санкций против РФ, выход из нефте- и газозависимости РФ, выход из экономического кризиса, возобновление экономического роста, восстановление предприятий военно-промышленного комплекса;

Г – геополитическая ориентация на цивилизованный Запад, Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта;

Д – децентрализация, декоммунизация, деолигархизация, дерусификация, дипломатические победы, дороги, "Джавелины" (американский переносной противотанковый ракетный комплекс);

З – золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов;

И – инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство аэропортов, железных дорог, электростанций, школ и детских садиков;

К – крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину, крылатые ракеты "Нептун";

Л – летальное оружие из США;

М – мир в подавляющем большинстве областей, международный авторитет Украины и президента как главного дипломата, медицинская реформа;

Н – независимость украинской церкви, новая украинская школа, "Нафтогаз" выиграл суд у "Газпрома";

О – освобождение 2/3 Донбасса, обновление системы противовоздушной обороны Киева личными деньгами Порошенко, онлайн-услуги, официальные зарплаты выросли в три раза, открытые реестры собственности;

П – патрульная полиция, ProZorro, приговор беглому экс-президенту Виктору Януковичу;

Р – реформа Вооруженных сил Украины;

С – силы специальных операций, сотрудничество с МВФ, стабилизация ситуации на фронте, субсидии для нуждающихся, спецконфискация;

У – "Укрнафта", "Укртатнафта" возвращены государству;

Ц – центры предоставления админуслуг;

Э – экономическая независимость от страны-оккупанта, экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года), электронные декларации чиновников;

Я – "Я – украинец" стало звучать гордо.

В комментариях к посту Фищука пользователь Максим Орлов напомнил, что по итогам голосования в первом туре выборов Порошенко поддержали более 15% избирателей.

"Если Порошенко такой хороший президент, почему его поддержали только 15% избирателей? Потому что он мешает хорошо жить остальным 85%. Провел реформы? Спасибо и на этом, а теперь, будь добр, освободи место", – написал он.

В ответ его призвали не манипулировать цифрами.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Окончательные данные голосования во втором туре пока еще не объявлены, но на них уверенно лидирует Зеленский.

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Пользователь Светлана Ильченко добавила в комментариях к публикации Фищука такие достижения Порошенко: создание НАБУ и САП, запуск е-декларирования и получения статуса страны-аспиранта НАТО.

Журналист Антон Комаров решил "для истории" перечислить основные социальные, политические и экономические показатели в стране. "Хочу, чтобы Facebook напоминал ежегодно. Cегодня 21.04.2019", – написал он.

налог для физлиц-предпринимателей – 5%;

единый социальный взнос (22% от "минималки", или от 4173 грн) – 819,06 грн (30 долларов);

курс доллара – 27 грн, курс евро – 30 грн;

бензин – 26-30 грн, газ авто – 13 грн;

газ – 8,5 грн за кубометр;

проезд в метро – 8 грн;

квиток на "Интерсити" – 600 грн;

минимальная пенсия – 1497 грн;

кофе в парке – 22 грн, салат "Цезарь" в "среднем ресторане" – 90-120 грн;

зарплата рядового солдата с надбавками на первой линии в зоне проведения операции Объединенных сил – 24 000 грн;

внешний долг – 50,07 млрд долларов;

общий долг – 78,23 млрд долларов;

золотовалютные резервы – 20,64 млрд долларов;

карта административно-территориального устройства Украины НЕ подлежит сомнению;

безвиз, билет на лоукост в испанскую Барселону туда и обратно – 1800 грн;

МВФ дает кредиты;

США поставляет летальное оружие.

В комментариях к публикации Комарова пользователи отметили также возрождение армии, начало формирования новой церкви, а также децентрализацию.

"Украинский язык – единственный государственный, как один из признаков независимого суверенного государства", – добавила Юлия Захарова.

Речь Порошенко после закрытия избирательных участков в Украине 21 апреля смотрите в сюжете:

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