Зеленский прокомментирует результаты экзит-полов: что происходит в штабе кандидата

Журналисты уже ждут заявлений претендента на пост президента Украины













Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который уже проголосовал на выборах, в 20:00 выступит в своем штабе с речью. Он прокомментирует первые результаты экзит-полов, которые будут опубликованы к этому времени.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", сейчас в штабе Зеленского уже находится огромное количество представителей СМИ. В помещении сложно передвигаться из-за толкучки, очень душно.

Журналисты работают, отдыхают возле бара играют в теннис и ждут возможности взять интервью у Зеленского.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию из штаба Владимира Зеленского:

Напомним, сегодня, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. В него вышли шоумен Владимир Зеленский, за которого в первом туре отдали голоса 30,24% избирателей, и действующий глава государства Петр Порошенко, которому выразили поддержку 15,95% избирателей.

Чего ждать после второго тура выборов, смотрите в сюжете:

По состоянию на 15:00 самая высокая явка избирателей зарегистрирована в Днепропетровской области, а самая низкая – в Закарпатской.

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