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Полиция взломала сейф, чтобы извлечь бюллетени на избирательном участке в Ровно

Сегодня, 18:42

Все бюллетени остались целыми, избирательный участок работает в штатном режиме

Фото: AFP

Во время второго выбора президента Украины полицейские взломали сейф для извлечения бюллетеней по просьбе членов участковой избирательной комиссии №560982 в избирательном округе №153 в г. Ровно. Об этом сообщил представитель Комитета избирателей Украины.

По его словам, члены избиркома не смогли открыть сейф и пробовали самостоятельно его взломать, но не получилось. После этого они обратились в полицию и их сотрудник взломал сейф.

При взломе сейфа ни один бюллетень поврежден не был.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов президента. В избирательный бюллетень включены два кандидата: Владимир Зеленский (руководитель студии "Квартал 95") и Петр Порошенко (действующий президент).

Голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Также мы писали, что в Кривом Роге избирательница съела бюллетеньГорожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег выборы, сейф, бюллетень, голосование, результаты, взломали

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Украинские новости

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