Глава немецкой контрразведки уходит с поста из-за событий в Хемнице

Главе Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки) Хансу-Георгу Маасену, который оказался в центре скандала, придется оставить этот пост и занять должность госсекретаря в Министерстве внутренних дел.

Таким образом во вторник вечером лидеры партий Большой коалиции ФРГ – ХДС, ХСС и СДПГ – смогли достичь компромисса в споре вокруг этого политика, сообщает "Укринформ".

"Маасен должне уйти в отставку, он переходит на работу в МВД", – сообщили прессе после кризисного заседания, в котором приняли участие канцлер Ангела Меркель, глава МВД Хорст Зеехофер и председатель СДПГ Андрея Налес.

В заявлении для СМИ говорится, что "Хорст Зеехофер ценит его (Маасена) компетентность в вопросах общественной безопасности".

Как сообщалось, отставки Маасена требовали социал-демократы, Зеехофер, напротив, встал на его защиту. Меркель пришлось лавировать между партнерами по правящей коалиции.

Главный контрразведчик ФРГ оказался в центре громкого скандала после того, как в одном из интервью подверг сомнению данные о том, что в Хемнице, где в конце августа произошло убийство беженцами немца, были факты "охоты на мигрантов". Это идет вразрез с официальной позицией правительства и лично Меркель. Затем выяснилось, что Маасен передал еще не опубликованные данные из отчета своего ведомства относительно числа представляющих угрозу исламистов правопопулистской партии Альтернатива для Германии.

Напомним, что в Хемнице прошел ряд протестов из-за убийства местного жителями беженцами.

Вскоре после этого в городе прошел концерт против расизма, на котором музыканты выступали под лозунгом "Нас больше", а посетители скандировали: "Нацистов вон!"

Но несмотря на это, 15 сентября в городке Хассельфельде произошло нападение на двух подростков-беженцев - их избили двое местных жителей.