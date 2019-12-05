"Альянс никто не атакует": президент Польши не считает Россию врагом НАТО

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

У Польши нет оснований называть Россию врагом НАТО, хотя некоторые ее действия "неприемлемы".

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после завершения заседания встречи лидеров НАТО в Лондоне, передает "Европейская правда".

"Нет врагов. НАТО никто не атакует! А если и атакуют, то это делают разве что негосударственные актеры, а именно террористы. Мы не можем говорить о "враге" в отношении какого-либо государства", – заявил Дуда.

При этом он добавил, что агрессия России против Украины является неприемлемой для Польши и НАТО.

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"И хотя мы осуждаем действия России, которые не являются приемлемыми, все равно речь не идет о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет, это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Далее, в событиях в Донецке и Луганске роль России также была очень сильной, это не подлежит сомнению", – сказал он.

Между тем, Россию официально признали одной из главных угроз НАТО.Такое заключение прозвучало в заявлении, которое было распространено 4 декабря по итогам саммита глав государств и правительств НАТО в Лондоне.

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Ранее в этот день об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, что 3 и 4 декабря в британской столице собрались главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые отмечают 70-ю годовщину основания альянса. О проблемах, которые им предстояло обсудить на мероприятии, вы можете узнать в материале: "Юбилейная встреча НАТО в Лондоне: как заявления Макрона о России раскалывают Альянс".

За день до этого в британской столице прошла экспертная конференция NATO Engages, на которой генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

Украину на конференции представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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