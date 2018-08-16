Аномальная жара в Европе: в Каталонии погибли 23 человека

Сегодня, 14:42

В некоторых населенных пунктах уровень опасности был поднят до самого высокого

Фото: AFP
Фото: AFP

В испанской Каталонии с 24 июля как минимум 23 человека скончались из-за сильной жары, которая установилась на территории всего государства. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения.

Речь идет о 13 мужчинах и 10 женщинах в возрасте от 41 года до 100 лет. Ранее также стало известно о кончине еще нескольких человек из-за тепловых ударов в других автономных сообществах Испании.

Хотя сейчас ситуация в стране нормализовалась, ранее практически по всему королевству установилась знойная погода. Государственное метеорологическое агентство объявляло тревогу во многих провинциях Испании. В некоторых населенных пунктах уровень опасности был поднят до самого высокого – "красного". В данных провинциях столбик термометра превысил отметку в 40 градусов.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила ФранциюЯпониюКанаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А  Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары
Испания, погибли, жара, Каталония
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Каталония отложила голосование за нового лидера автономии

10 Марта, 18:04

Голосование отложено на неопределенный срок

Другие страны

Фото: ngs22.ru

Аномальная жара в Японии погубила 12 человек, тысячи попали в больницу

18 Июля, 10:29

Самая критичная ситуация сложилась в центральных и западных регионах страны
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Аномальная жара в Испании: количество жертв возросло

8 Августа, 14:26

По информации местной прессы, еще три человека погибли от теплового удара

Евросоюз

Фото: Pixabay

Экстремальная жара в Испании: количество погибших возросло

6 Августа, 15:18

На прошлой неделе два человека погибли от жары в Мурсии, еще один - в Барселоне
Загрузка...