Аномальная жара в Европе: в Каталонии погибли 23 человека

В некоторых населенных пунктах уровень опасности был поднят до самого высокого

В испанской Каталонии с 24 июля как минимум 23 человека скончались из-за сильной жары, которая установилась на территории всего государства. Об этом сообщил региональный департамент здравоохранения.

Речь идет о 13 мужчинах и 10 женщинах в возрасте от 41 года до 100 лет. Ранее также стало известно о кончине еще нескольких человек из-за тепловых ударов в других автономных сообществах Испании.

Хотя сейчас ситуация в стране нормализовалась, ранее практически по всему королевству установилась знойная погода. Государственное метеорологическое агентство объявляло тревогу во многих провинциях Испании. В некоторых населенных пунктах уровень опасности был поднят до самого высокого – "красного". В данных провинциях столбик термометра превысил отметку в 40 градусов.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила Францию, Японию, Канаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары.