В Каталонии от аномальной жары погибли 11 человек

Сегодня, 15:33

Стало известно о кончине еще нескольких человек из-за тепловых ударов в других автономных сообществах Испании

Фото: AFP
Фото: AFP

С 3 августа от сильной жары в Каталонии скончались как минимум 11 человек. Об этом сообщило в пятницу региональное Агентство общественного здравоохранения.

Ранее также стало известно о кончине еще нескольких человек из-за тепловых ударов в других автономных сообществах Испании.

Хотя сейчас ситуация в стране нормализовалась, в минувшие выходные практически по всему королевству установилась знойная погода. Государственное метеорологическое агентство объявляло тревогу во многих провинциях Испании. В некоторых населенных пунктах уровень опасности был поднят до самого высокого – "красного". В данных провинциях столбик термометра превысил отметку в 40 градусов.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила ФранциюЯпониюКанаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А  Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары
Испания, жара, Каталония, тепловой удар
Источник:

ТАСС

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