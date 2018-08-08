Аномальная жара в Испании: количество жертв возросло

Сегодня, 14:26

По информации местной прессы, еще три человека погибли от теплового удара

Фото: AFP
Фото: AFP

Из-за аномальной жары в Испании количество жертв увеличилось до девяти человек. По информации местной прессы, еще три человека погибли от теплового удара.

В южных регионах страны температура достигла 46 градусов. В Испании из-за лесных пожаров, вспыхнувших в понедельник в провинции Валенсия, эвакуировали 2 с половиной тысячи местных жителей.

На прошлой неделе два человека погибли от жары в Мурсии, еще один – в Барселоне.

С середины прошлой недели в Испании столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила ФранциюЯпониюКанаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А  Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары
Испания, жара, погибшие, тепловой удар
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: AFP

В Японии от жары умерли 13 человек, десятки тысяч оказались в больницах

Вчера, 09:31

Рекордное число японцев оказались в больницах с тепловыми ударами

Другие страны

Фото: ngs22.ru

Аномальная жара в Японии погубила 12 человек, тысячи попали в больницу

18 Июля, 10:29

Самая критичная ситуация сложилась в центральных и западных регионах страны
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

В Пакистане аномальная жара привела к катастрофическим последствиям

22 Мая, 15:50

От теплового удара погибли десятки людей

Евросоюз

Фото: Pixabay

Экстремальная жара в Испании: количество погибших возросло

6 Августа, 15:18

На прошлой неделе два человека погибли от жары в Мурсии, еще один - в Барселоне
Загрузка...