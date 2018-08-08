Аномальная жара в Испании: количество жертв возросло

По информации местной прессы, еще три человека погибли от теплового удара

Из-за аномальной жары в Испании количество жертв увеличилось до девяти человек. По информации местной прессы, еще три человека погибли от теплового удара.

В южных регионах страны температура достигла 46 градусов. В Испании из-за лесных пожаров, вспыхнувших в понедельник в провинции Валенсия, эвакуировали 2 с половиной тысячи местных жителей.

На прошлой неделе два человека погибли от жары в Мурсии, еще один – в Барселоне.

С середины прошлой недели в Испании столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила Францию, Японию, Канаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары.