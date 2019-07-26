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Архитектор: Аномальная жара может спровоцировать обрушение свода Собора Парижской Богоматери

26 июля, 10:59

По мнению архитектора, стыки и каменная кладка могут потерять свою прочность

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фото: REUTERS/Phil Noble
Собор Парижской Богоматери после пожара. Фото: REUTERS/Phil Noble.

Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что из-за жары повысился риск обрушения пострадавшего от пожара свода Собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.

"Моя обеспокоенность связана с тем, что стыки и каменная кладка свода могут потерять свою прочность из-за того, что высохнут, и в результате – обрушатся", – сказал Вильнев в эфире телеканала "Франс 2".

Он пояснил, что из-за установившейся жары вода, которая впиталась в каменные конструкции, может испариться, после они начнут трескаться и, следовательно, станут менее прочными.

Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Из-за аномально высокой температуры воздуха в Париже временно остановлены работы по восстановлению Нотр-Дама. Ожидается, что через несколько дней они вновь возобновятся.

Отметим, что за последние 40 лет количество подобных периодов аномальной жары утроилось.

Кроме того, на территории 20 французских департаментов на севере и северо-востоке страны из-за сильной жары впервые за всю историю метеонаблюдений действует "красный", самый высокий, уровень тревоги. Ожидается, что столбик термометра поднимется выше +40 градусов по Цельсию, местами достигнув отметки в +43 градуса. 

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег погода, Европа, жара, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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