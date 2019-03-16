ЕС готов к отсрочке Brexit, но хочет знать, чего хотят британцы – Нидерланды

Решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза должны единогласно принять все 27 стран

Фото: AFP

ЕС готов к отсрочке Brexit, но хочет знать, чего хотят британцы – Нидерланды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9c1/32e/5c49c132e847a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9c1/32e/5c49c132e847a.jpg 2019-03-16T02:50:00+02:00 Евросоюз Решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза должны единогласно принять все 27 стран

Европейский союз открыт к отсрочке выхода Великобритании из сообщества. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Мы открыты к отсрочке, но хотим знать, чего хотят добиться британцы", – заявил он. При этом, по словам главы голландского правительства, на данном этапе преждевременно говорить о сроке. "Мы ожидаем официальной просьбы с британской стороны", - сказал Рютте.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Соответствующий запрос должен рассмотреть Евросовет и учесть все обстоятельства.

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 — против.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем. Если этого не произойдет, то кабмин будет требовать отсрочки Brexit на более длительный срок, продолжительность которого должен будет согласовать с ЕС.

Ранее мы писали, что парламент Великобритании поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit. "За" проголосовали 412 депутатов Палаты общин, "против" – 202.

13 марта этого года парламент Великобритании поддержал поправку к правительственному законопроекту, что препятствует реализации Brexit без соглашения при любых обстоятельствах.

В связи с этим британский премьер-министр Тереза Мэй предупредила, что будет вынуждена просить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно, на длительный период.

В то же время британцы начали запасаться долго хранящимися продуктами и лекарствами:

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