Франция готова к Brexit без сделки в ближайшие месяцы

Ле Дриан прокомментировал новые заявления британского премьер-министра

Фото: AFP

Франция готова к Brexit без сделки в ближайшие месяцы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a74/acb/5c6a74acbb0f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a74/acb/5c6a74acbb0f3.jpg 2019-04-02T22:44:47+03:00 Евросоюз Ле Дриан прокомментировал новые заявления британского премьер-министра

Жесткий Brexit состоится в ближайшие месяцы, если Великобритания не достигнет консенсуса о варианте выхода из Евросоюза. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о необходимости отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

"Если бы мы реагировали каждый раз на что-то новое, мы бы потратили на это целый день, — сказал Ле Дриан. — Очень сложно следить за всеми событиями, включая последние голосования, ни по одному из которых не было достигнуто большинство голосов. Через три года после решения (британцев покинуть ЕС) было бы прекрасно, если бы Великобритания достигла соглашения. Иначе в предстоящие месяцы состоится жесткий вариант выхода".

Между тем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после очередного провала голосования по сделке с ЕС по Brexit собрала правительство на пятичасовое заседание.

Напомним, что накануне члены британской Палаты общин вновь отвергли все четыре альтернативных варианта не получившему одобрения проекту соглашения с ЕС об условиях Brexit.

Ранее стало известно, что в таком случае глава правительства может распустить парламент и объявить проведение досрочных всеобщих выборов, чтобы выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Также сообщалось, что на фоне разногласий по условиям выхода Великобритании из Евросоюза шесть членов кабинета Терезы Мэй могут подать в отставку.

Заседание правительства Великобритании по поводу Brexit является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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