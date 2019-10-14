Меркель призвала Турцию завершить операцию в Сирии

По ее словам, операция может вызвать дестабилизацию региона

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Канцлер Германии Ангела Меркель 13 октября провела телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого призвала его незамедлительно остановить военную операцию Источник мира на северо-востоке Сирии.

В офисе канцлера отметили, что Меркель "высказалась в пользу немедленного завершения военной операции".

По ее словам, операция может вызвать дестабилизацию региона, что приведет к возрождению "Исламского государства".

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Ранее мы сообщали о том, что президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

В связи с этим правительство Германии приостанавливает поставки вооружений Турции .

Кроме этого, Франция объявила о решении приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.

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