Мировые лидеры прибыли в столицу Франции

В воскресенье утром, 11 ноября, в Париж на торжества по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны начали съезжаться мировые лидеры.

В столицу Франции приехали президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Литвы Даля Грибаускайте и многие другие политики. Возле Елисейского дворца их встретил президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой.

Напомним, в Париже в торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой примут участие около 80 государств. Среди приглашенных – президент Украины Петр Порошенко.

В мире во многих странах уже открыли серию мероприятий. Люди массово собираются, чтобы почтить память более 80 тысяч погибших в ходе кровопролитной войны.

Напомним, в начале этой недели Трамп заявил, что в Париже встречи с президентом РФ не будет. А потом и пресс-секретарь Путина подтвердил: полноценный разговор отменяется.

А накануне, еще один мировой лидер отказался от встречи с Путиным в Париже, отметив, что ее не будет по просьбе французской стороны.