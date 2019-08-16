Мужчина, который устроил стрельбу в норвежской мечети, признался в содеянном

/ Фото: AFP

Подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство норвежец Филип Мансхаус, который открыл 10 августа стрельбу в мечети близ Осло, признался в содеянном на допросе в полиции. Об этом в пятницу сообщил телеканал NRC.

"Он признает фактические обстоятельства. Но он еще не занял позицию в отношении уголовной ответственности. Его объяснение является важной частью продолжающегося расследования", — заявил представитель полиции Пол-Фредрик Йорт Краби.

Сначала 21-летний задержанный отказался разговаривать с полицией, но теперь он согласился на допрос. "У меня сложилось впечатление, что он совершенно добровольно решил сделать это. Он хочет дать объяснение и почувствовал, что был готов к этому сейчас", — пояснила его адвокат Унни Фрис.

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10 августа около в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний подданный Норвегии Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Беруме недалеко от места совершения нападения. Полицейская служба безопасности была предупреждена о деятельности Мансхауса в Сети год назад, однако не нашла оснований для наблюдения за ним.

По постановлению суда стрелок арестован на месяц, но сам он не признавал своей вины и требовал освобождения. Согласно сообщениям норвежских СМИ, подтвержденным полицией, примерно за 2 часа до нападения на мечеть от имени Мансхауса в социальных сетях была размещена публикация, в которой он одобрительно отзывался о теракте в мечетях новозеландского Крайстчерча в марте этого года, когда погибли 50 человек. Кроме того, по данным полиции, обвиняемый открыто выражал в соцсетях приверженность праворадикальным идеям и симпатии к террористу Андерсу Брейвику, а также к стрелку, убившему 3 августа 22 человека в Техасе, и Видкуну Квислингу — главе коллаборационистского правительства Норвегии в период оккупации нацистской Германией.

Напомним, ранее стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара "Нед Пепперс" на Пятой восточной улице. Известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинноствольное оружие. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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