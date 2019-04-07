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На берег Румынии выбросило 130 кг кокаина

Вчера, 23:58

Поисковая операция охватывает 90 км побережья

Фото: Getty Images
На берег Румынии выбросило 130 кг кокаина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a64/6a1/5caa646a11f70.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a64/6a1/5caa646a11f70.jpg Евросоюз Поисковая операция охватывает 90 км побережья

Полиция Румынии проводит обыски побережья Черного моря после того как волнами к берегу прибило пакеты со 130 кг кокаина, передает BBC.

В патрулировании прибрежной зоны принимают участие около 300 румынских правоохранителей, два вертолета и 14 кораблей береговой охраны. Поисковая операция охватывает 90 км побережья.

Пакеты с наркотиками начали находить в разных местах начиная с пятницы.

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Правоохранители считают, что они являются частью большой партии кокаина, найденной более двух недель назад в заброшенном корабле. В связи с находкой тогда задержали двух сербов.

Полиция призывает граждан не открывать пакеты в случае их обнаружения, объясняя это тем, что наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни.

Издание отмечает, что Румынию называют среди стран на пути движения наркотиков из Латинской Америки в Европу.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Также ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.

Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.

Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.

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Тег Румыния, Черное море, берег, кокаин

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