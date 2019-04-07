На берег Румынии выбросило 130 кг кокаина
Поисковая операция охватывает 90 км побережья
Полиция Румынии проводит обыски побережья Черного моря после того как волнами к берегу прибило пакеты со 130 кг кокаина, передает BBC.
В патрулировании прибрежной зоны принимают участие около 300 румынских правоохранителей, два вертолета и 14 кораблей береговой охраны. Поисковая операция охватывает 90 км побережья.
Пакеты с наркотиками начали находить в разных местах начиная с пятницы.
Правоохранители считают, что они являются частью большой партии кокаина, найденной более двух недель назад в заброшенном корабле. В связи с находкой тогда задержали двух сербов.
Полиция призывает граждан не открывать пакеты в случае их обнаружения, объясняя это тем, что наркотики имеют очень высокую концентрацию и их употребление может быть опасным для жизни.
Издание отмечает, что Румынию называют среди стран на пути движения наркотиков из Латинской Америки в Европу.
Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.
Также ранее СБУ перекрыла наркотрафик на территорию оккупированного Донбасса.
Также в Харькове полиция и СБУ разоблачили крупную группировку наркоторговцев.
Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении в Киеве крупнейшей в Украине нарколаборатории психотропных веществ.
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