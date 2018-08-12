На острове в Греции горят леса: эвакуированы два поселения

Возгорание тушат более 200 человек, задействованы 67 пожарных машин, пять вертолетов и шесть самолетов

Сильный лесной пожар возник в воскресенье на греческом острове Эвбея, расположенном к северо-востоку от Афин, эвакуированы два поселения. Об этом сообщила Пожарная охрана Греции, – передает ТАСС.

По ее данным, возникший днем пожар из-за сильных ветров принял крупные масштабы и сейчас бесконтрольно распространяется по покрытой соснами местности в районе поселения Кондодеспоти. Возгорание тушат более 200 человек, задействованы 67 пожарных машин, пять вертолетов и шесть самолетов.

В превентивных целях были эвакуированы поселения Кондодеспоти и Ставрос, их жители вывезены из опасной зоны на автобусах.

Как сообщил мэр района Дирфион-Мессапион Йоргос Псатас, сильный ветер гонит огонь к домам. "Огонь создал огромный фронт. Теперь пламя вошло в сосновый лес и движется в сторону населенного пункта Псахна", – сказал он.

Мэрия подвела в этот район строительную технику, с помощью которой рабочие пытаются создать огнезащитные полосы перед поселениями.

Полиция закрыла движение по дороге от Халкиды, административного центра Эвбеи, на север острова, так как из-за задымления резко сократилась видимость. Также закрыт ряд других провинциальных дорог.

Напомним, число погибших в результате масштабных пожаров в столичном регионе Греции 23-24 июля выросло до 94 человек.

Ранее в стране заявили, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.

Позднее по результатам расследования, проведенного Греческой пожарной службой, стало известно, что причиной пожара оказался не умышленный поджог, а халатность.

Как известно, из-за высоких температур и нескольких иных причин, во многих регионах мира сейчас борются с лесными пожарами. От стихии сильнее всего пострадали Греция, Швеция, Испания, Португалия и штат Калифорния в США.