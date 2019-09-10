Парламент Великобритании отказался от предложения Джонсона о досрочных выборах

Лондон, Великобритания / Фото: Depositphotos

Члены палаты общин Великобритании во второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране, сообщают британские СМИ.

В поддержку досрочных выборов, которые предлагалось провести 15 октября, выступили 293 присутствовавших депутатов, против – 46. Однако многие депутаты 650-местного парламента решили не голосовать ни за, ни против. Для того, чтобы предложение премьер-министра Бориса Джонсона было одобрено, его должны были поддержать не менее двух третей членов палаты общин, однако такого результата достигнуть не удалось.

На прошлой неделе парламент также отверг аналогичное предложение правительства.

Джонсон предлагал повести выборы 15 октября – до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

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Перед голосованием оппозиционные партии Великобритании предупреждали, что не намерены поддерживать предложение премьера Бориса Джонсона о досрочных выборах.

Сразу после голосования по выборам британский парламент уходит на перерыв до 14 октября. Вновь проголосовать по вопросу досрочных выборах депутаты смогут только после возвращения, в результате, теперь досрочные выборы в Великобритании можно будет провести не раньше конца ноября, то есть уже после предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

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Напомним, Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство Соединенного Королевства запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Теперь законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Против этой инициативы решительно выступает правительство премьер-министра Бориса Джонсона.

Также ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас в разговоре со своим британским коллегой Домиником Раабом призвал Лондон как можно скорее представить предложения по упорядоченному Brexit.

Кроме того, мы писали, что, согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit, глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

Предложение Джонсона о выборах уже выносилось на голосование 5 сентября. Как и на этот раз, тогда Джонсону было необходимо заручиться поддержкой двух третьей членов палаты общин. В итоге 5 сентября он набрал только 298 голосов, на 136 меньше, чем требовалось.

Джонсон считает, что Великобритания нуждается в досрочных выборах из-за того, что ему не удалось помешать парламенту проголосовать против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем, отмечают СМИ. Сам премьер неоднократно заявлял, что он всеми силами будет бороться за заключение сделки с ЕС, но не исключил, что готов на Brexit без сделки.

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