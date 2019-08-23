Группа "Сегодня" приготовилась установить рекорд в Вилково

Команда "Сегодня" замахнулась на национальный рекорд ко Дню Государственного флага.

Шесть наших съемочных групп отправились в крайние географические точки Украины, чтобы одновременно поднять там национальные флаги. Кому какой маршрут выпал – определил компьютер.

Сами же отметки для установления рекорда подтвердили в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Сложность состояла в том, что самая южная точка Украины – мыс Сарыч – находится в оккупированном Крыму.

Поэтому профессиональные картографы указали на Дунайский биосферный заповедник, то есть район Вилково. Он стал крайней точкой на юге в нашей экспедиции. Туда выехала корреспондентка "Сегодня" Елена Орлова. По дороге телегруппа побывала в Одессе.

Одесситы предлагали свернуть с главных улиц и воочию увидеть местный культурный феномен – одесские дворики.

Побывав в Одессе, группа отправилась дальше на юг. В Вилково, на южном причале, пришлось оставить машину. Далее к рекорду команда "Сегодня" плыла на катере. Помогали местные жители.

Вдоль речных каналов на островах живут староверы. Обычно они с незнакомыми не общаются, но, узнав о цели поездки, местный житель Александр Швец пригласил команду "Сегодня" во двор.

Дядя Саша – так его здесь все называют, с женой живет без каких-либо коммуникаций. Электричество – от солнечных батарей. Стирают в реке, а хлеб привозят из города на лодке. Воду пьют прямо из Дуная.

Здесь очень вкусная и чистая вода. Живут с огорода: почва – очень плодородная за счет дунайского ила.

"За год собираем около трех тонн яблок, винограда – тонны четыре. Из пяти тонн винограда получается три с половиной тонны вина", – говорит нам житель Вилково Александр Швец.

В Вилково грунтовые воды расположены близко к поверхности, поэтому подвалов нет. Каждый год здесь производят новое вино.

"Сегодня" приближаются к самой южной точке Украины. Осталось буквально несколько километров.

На причале, где будет установлен флаг, уже ждут местные. Они помогают быстро установить флагшток Наконец на точке группа "Сегодня" ждет проверки связи. И тут начинается дождь. Это при том, что осадки летом для Вилково – большая редкость. Но буквально за несколько минут до рекорда дождь утихает. К установке рекорда группа "Сегодня" готова!

Напомним, что журналист Анжела Слободян, собственный корреспондент в Херсоне, выдвинулась в крайнюю западную точку Украины – село Соломоново на Закарпатье. Она везет украинский флаг, чтобы в определенное время поднять его одновременно с пятью коллегами, которые сделают то же самое на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках страны.

Телевизионная группа "Сегодня" во главе с собственным корреспондентом в Ивано-Франковске Натальей Фармус выехала на восток Украины, чтобы пересечь всю страну и установить флаг в самой восточной точке.

Корреспондент "Сегодня" Вячеслав Лакомкин отправился на Говерлу – самую высокую точку Украины.

Тем временем команда во главе с журналистом Сергеем Никифоровым подъезжает к самой северной точке Украины – селу Гремяч в Черниговской области, которое находится у самой границы с Россией.

Один из шести флагов будет развеваться в самой низкой наземной отметке Украины – это Куяльницкий лиман.

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