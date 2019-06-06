Трагедия на Дунае: украинского капитана подозревают в причастности к аварии в Нидерландах

Украинец был капитаном корабля, который врезался в прогулочный катер

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo.

Украинский капитан круизного судна Viking Sigyn, который столкнулся с прогулочным катером в Будапеште, находится под следствием в рамках дела об аварии в Нидерландах.

"Он проходит как подозреваемый в Нидерландах", — заявил AFP главный прокурор Будапешта.

По данным венгерской прокуратуры, 1 апреля 2019 года другое судно компании Viking, под управлением 64-летнего украинца Юрия С., столкнулось с нефтяным танкером недалеко от нидерландского города Тернезен.

Кроме того, украинского капитана также подозревают в том, что он "удалил данные со своего телефона" сразу после столкновения на Дунае.

Тем временем количество погибших при крушении в Будапеште возросло до 17 человек. 11 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Напомним, что вечером 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое пассажирское судно Viking Sygin и прогулочный теплоход Русалка. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Как сообщалось, капитан речного круизного лайнера Viking Sigyn, после столкновения с которым на Дунае в Будапеште затонул прогулочный катер Hableany, отрицает свою вину в произошедшем.

Ранее мы писали, что затонувший в Будапеште катер с туристами был построен в Херсоне 70 лет назад. "Русалка" была построена в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

Также стало известно, что капитаном судна, которое столкнулось с катером в Будапеште, оказался украинец. Национальная полиция Венгрии начала уголовное расследование по факту столкновения судов в центре Будапешта на Дунае.

Как сообщалось, в Венгрии будут судить украинского капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером.

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