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Убийство генерала Сулеймани: ЕС пытается договориться с Ираном

5 января, 13:38

В ЕС обеспокоены в связи с убийством генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель "пригласил главу МИД Ирана (Мохаммада) Джавада Зарифа посетить Брюссель для обсуждения деэскалации в Ираке". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Как отмечается, Боррель "выразил глубокую озабоченность в связи с убийством (командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции) генерала Касема Сулеймани" в результате авиаудара США в районе аэропорта Багдада.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами предупредил, что Тегеран в ответ на убийство командира "Кудс" Касема Сулеймани примет меры стратегического характера, которые положат конец американскому присутствию в регионе.

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Командующий ВМС КСИР адмирал Алиреза Тангсири также заявил о готовности находящихся под его командованием сил к нанесению ударов по американским целям.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, если иранские войска решат атаковать американские военные базы, то США применят против Ирана свои новые вооружения.

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Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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Иран США ЕС Касем Сулеймани

Источник: ТАСС

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