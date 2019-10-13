Украинского актера избили в Польше

/ Фото: Flickr

Украинского актера избили в познаньском ресторане, где он работал.

Об этом пишет Onet.pl.

Юрий Чеботарев – украинский актер, выпускник театрального отделения Харьковского университета искусств. В течение последних трех лет он жил в Познани, выступая в Театре Польском. Работа в театрах не дала ему возможности легально находиться в Польше, поэтому он нашел постоянную работу в пиццерии "Тиволи".

Когда работа в ресторане начала мешать игре на сцене, Чеботарев решил уволиться. Однако заведующий ресторана отказался выплачивать ему заработанное, а когда украинец вызвал полицию – ударил его головой, сломав нос.

По прибытию полиции, менеджер выплатил жалованье, однако отрицал факт избиения. По просьбе пострадавшего полиция вызвала скорую помощь и проинструктировала его о возможности составить заявление.

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В защиту своего коллеги выступил коллектив театра. "Мы требуем соблюдения прав украинский, работающих в Познани и Польше – и на сцене, и в повседневной жизни. Надеемся, что нападением займутся, а виновный понесет последствия. Юрий – вы можете рассчитывать на нашу поддержку!" – говорится в их заявлении.

Руководство ресторана заявил, что "проводит внутреннее расследование". "В то же время, мы хотели бы подчеркнуть, что среди наших сотрудников почти половина является украинсцами, некоторые из которых выполняют управленческие функции, поэтому говорить о дискриминации по национальности крайне несправедливо", – заявили они.

Ранее "Сегодня" сообщали о скандале в Польше.

В сеть попало видео ссоры с рукоприкладством между польским работодателем и заробитчанами из Украины.

Напомним, недавно правоохранительные органы Польши арестовали 53-летнюю женщину, по вине которой, вероятно, скончался украинский заробитчанин. 36-летний Василий Черней из города Снятын в Ивано-Франковской области приехал на заработки и нашел подработку на столярном предприятии. 12 июня у него начались судороги. После того как мужчина потерял сознание, его начальница отправила работников по домам, запретив вызывать медиков. На следующий день тело мужчины обнаружили на лесной поляне в 125 километрах от цеха, в котором он работал.

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Напомним, ранее в марте в Польше погиб гражданин Украины – 45-летнего мужчину во время работы погребло под оползнем в Кракове.

Мы также писали, что прошлым летом в польском городе Шамотулы умер другой украинский заробитчанин – во время работы 52-летний мужчина сорвался с крыши местного супермаркета.

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